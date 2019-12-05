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Участники акселератора в Удмуртии заключили экспортные контракты с несколькими странами

Речь идет о Шри-Ланке, Пакистане, Южной Корее и Малайзии
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© Георгий ПоветкинТАСС

ИЖЕВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Участники третьего потока экспортного акселератора "Сделано в Удмуртии" заключили контракты на поставку своей продукции в Шри-Ланку, Пакистан, Южную Корею и Малайзию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

В 2019 году в Удмуртии проходит программа по обучению предпринимателей по трем направлениям бизнес-акселератор, экспортный акселератор и сельскохозяйственный акселератор. Программы направлены в том числе на появление новых предпринимателей, увеличение прибыли действующих компаний и развитие экспортных поставок.

"По итогам третьего потока ООО "Приволжская химия" заключило экспортные контракты со Шри-Ланкой и Пакистаном. ООО "Арпластик" заключило контракты на поставки в Южную Корею и Малайзию. ООО "Эфрил" благодаря полученным на акселераторе знаниям в 2020 году намерено увеличить объемы производства в шесть раз", - сказано в сообщении.

В третьем потоке акселератора принимали участие компании из области машиностроения, металлообработки и химической промышленности. За лучшие экспортные проекты предприятия получили сертификаты на 500 и 250 тыс. рублей, которые можно направить на индивидуальный выставочный стенд на выставках либо на софинансирование затрат на логистику или упаковку экспортного продукта. Такие награды в том числе получили компании "Вортекс", "Вакууммаш" и "Ижметиз". Первая занимается разработкой продуктов в области чистоты и защиты для различных индустрий, вторая помогает предприятиям улучшить за счет своих продуктов автоматизацию производственных процессов, третья производит и устанавливает гальваническое оборудование и очистные сооружения.

По окончании акселерационной программы участники получают также 12-месячное сопровождение, во время которого компаниям оказывают помощь в поиске партнеров, их консультируют эксперты.

Акселерационная программа

Третий поток экспортного акселератора стал финальным по программе обучения экспортно-ориентированных компаний Удмуртии. Всего за девять месяцев обучение прошли 36 экспортеров. Первый выпуск, участие в котором прияли 12 компаний из сферы потребительских товаров, завершился в мае. За пять месяцев восемь выпускников заключили 13 экспортных контрактов с партнерами из 12 стран на общую сумму 22,2 млн рублей. После окончания обучения во втором - мебельном потоке акселератора - прошло два месяца. На данный момент три компании вышли на новые зарубежные рынки с объемом поставок на сумму более 105 млн рублей. В январе 2020 компании презентуют продукцию на выставке в Кельне.

В Удмуртии проект реализуется в рамках двух нацпроектов

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