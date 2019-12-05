{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проверяющим бизнес инспекторам создадут специальный кодекс этики

Нарушение кодекса будет считаться дисциплинарным проступком

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Для инспекторов контрольно-надзорных органов, проверяющих бизнес, будет создан специальный кодекс этики, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Кодекс будет иметь статус нормативного правового акта и станет обязательным документом для соблюдения всеми инспекторами. Документ будет утверждаться правительством РФ.

"Учитывая специфику осуществления контрольно-надзорной деятельности законопроект ["О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"] предусматривает создание специального кодекса этики инспектора и определяет основные подходы к его содержанию", - говорится в сообщении министерства в ответ на запрос ТАСС. Представитель МЭР РФ уточнил, что кодекс этики должен закреплять приверженность служению интересам государства, принципы служебной этики и нетерпимость к коррупционным проявлениям.

В законопроекте также присутствует статья о служебном поведении инспектора. В ней говорится, что нарушение кодекса инспектором будет считаться дисциплинарным проступком.

О законопроекте

Проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" разработан Минэкономразвития России в рамках реализации плана мероприятий по созданию механизма так называемой "регуляторной гильотины" - отмены неактуальных требований для бизнеса. Документ устанавливает в том числе процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры, например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, говорится в законопроекте.

Правительство РФ 2 декабря также внесло в Государственную Думу законопроект "Об обязательных требованиях", который также входит в реформу контрольно-надзорной деятельности.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспертный совет фракции "Единая Россия" одобрил проект о штрафах для зарубежных СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС