Проверяющим бизнес инспекторам создадут специальный кодекс этики

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Для инспекторов контрольно-надзорных органов, проверяющих бизнес, будет создан специальный кодекс этики, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Кодекс будет иметь статус нормативного правового акта и станет обязательным документом для соблюдения всеми инспекторами. Документ будет утверждаться правительством РФ.

"Учитывая специфику осуществления контрольно-надзорной деятельности законопроект ["О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"] предусматривает создание специального кодекса этики инспектора и определяет основные подходы к его содержанию", - говорится в сообщении министерства в ответ на запрос ТАСС. Представитель МЭР РФ уточнил, что кодекс этики должен закреплять приверженность служению интересам государства, принципы служебной этики и нетерпимость к коррупционным проявлениям.

В законопроекте также присутствует статья о служебном поведении инспектора. В ней говорится, что нарушение кодекса инспектором будет считаться дисциплинарным проступком.

О законопроекте

Проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" разработан Минэкономразвития России в рамках реализации плана мероприятий по созданию механизма так называемой "регуляторной гильотины" - отмены неактуальных требований для бизнеса. Документ устанавливает в том числе процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры, например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, говорится в законопроекте.

Правительство РФ 2 декабря также внесло в Государственную Думу законопроект "Об обязательных требованиях", который также входит в реформу контрольно-надзорной деятельности.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.