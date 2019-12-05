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Экспертный совет фракции "Единая Россия" одобрил проект о штрафах для зарубежных СМИ

Координационный совет фракции может обсудить инициативу на следующей неделе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет фракции "Единая Россия" на заседании в четверг единогласно поддержал разработанный первым замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошевым законопроект о введении миллионных штрафов для иностранных СМИ за проведение незаконной предвыборной агитации. Об этом кореспонденту ТАСС сообщил автор инициативы.

"Поддержано всеми абсолютно единогласно в экспертном совете. Сейчас мы движемся в сторону координационного совета", - сказал Шхагошев. По его словам, координационный совет фракции может обсудить инициативу уже на следующей неделе, после чего она будет направлена на отзыв в правительство. Депутат рассчитывает, что это произойдет уже в текущем году.

Шхагошев предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе в статью 5.11, которая предусматривает санкции для граждан, проводивших предвыборную агитацию, не имея на то права. Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения иностранным средством массовой информации повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 110 тыс. до 170 тыс. рублей, на должностных лиц - от 2,25 млн до 3,5 млн рублей. Штраф для юридических лиц может составить до 4% от оборота денежных средств, полученных СМИ за предшествующий календарный год, но не менее 2,25 млн рублей.

При этом в тексте содержится примечание, согласно которому "под иностранным средством массовой информации понимается юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", русской службы Би-би-си, "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других медиаресурсов в период выборной кампании в РФ 2019 года.

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