Сбербанк вместе с Думой и кабмином уточняет законы, касающиеся киберпреступлений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сбербанк договорился о сотрудничестве с Госдумой и правительством РФ по работе в области уточнения законов, связанных с ответственностью за киберпреступления. Об этом в ходе ежегодной "прямой линии" с сотрудниками банка сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

"Мы также договорились о коллаборации с Государственной думой и правительством в отношении уточнения норм законодательства. Мы видим разницу в ответственности за киберпреступления, которая сегодня есть в законодательстве, допустим, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России", - отметил Греф.

Глава банка высказал мнение, что в области ответственности за киберпреступления предстоит еще много работы. "У нас, к сожалению, еще предстоит сделать очень много шагов для того, чтобы это превратить в законченный раздел в Уголовном кодексе и, конечно, описание в Процессуальном кодексе. Поэтому мы очень активно всеми этими вещами занимаемся", - сказал Греф.

В октябре 2019 года широкий резонанс получила информация об утечке данных кредитных карт клиентов Сбербанка. Банк тогда опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 карт. В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно. Позднее кредитная организация сообщила, что ее сотрудник в конце сентября продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей карт клиентов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен обсудить с участниками рынка конкретные предложения по вопросу усиления ответственности за преступления в сфере кибербезопасности.