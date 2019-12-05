Медведев: история с "Яндексом" была разовая, ситуация была особой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ситуация с падением акций компании "Яндекс" на фоне обсуждения законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% голосующих акций, была разовой и особой, заявил в интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Разовая. "Яндекс" у нас один. И все-таки речь шла о ситуации, связанной с принятием закона, который еще находится в стадии подготовки. Был законопроект, который обсуждался и на площадке Государственной думы. Это, естественно, лихорадило немного рынок. В правительстве я специально лично собирал совещание, чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть", - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о возможности повторения ситуации с влиянием законодательных инициатив на рынок.

Медведев также отметил, что регулирование в отношении высокотехнологичных российских компаний необходимо, но не должно быть "дурным". "Такие компании - по сути инфраструктурные, но в виртуальном мире, как "Яндекс", они штучные и очень важные. Мы, кстати, очень ценим то, чем они занимаются, но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья и настоящие, и в кавычках, что называется, такое регулирование имеют, оно необходимо, но не должно быть дурным", - сказал он.

"Когда сумели договориться о таком нормальном сбалансированном регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможности влиять на ситуацию, ситуация успокоилась. Я считаю, что это совершенно нормальный выход из этого положения", - заключил он.

Падение курса акций

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 ноября на 20%, до 1 тыс. 855 рублей за бумагу и обновили минимум с начала января 2019 года. Падение котировок акций компании происходило на фоне обсуждения законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ, внесенного членом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным ("Единая Россия"). 18 ноября стало известно, что Горелкин в ближайшее время отзовет для доработки внесенный им ранее законопроект.

Кроме того, "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов, которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов, включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

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