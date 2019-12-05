{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
Обновлено 

Медведев: история с "Яндексом" была разовая, ситуация была особой

Премьер-министр отметил, что регулирование в отношении высокотехнологичных российских компаний необходимо, но не должно быть "дурным"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ситуация с падением акций компании "Яндекс" на фоне обсуждения законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% голосующих акций, была разовой и особой, заявил в интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Разовая. "Яндекс" у нас один. И все-таки речь шла о ситуации, связанной с принятием закона, который еще находится в стадии подготовки. Был законопроект, который обсуждался и на площадке Государственной думы. Это, естественно, лихорадило немного рынок. В правительстве я специально лично собирал совещание, чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть", - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о возможности повторения ситуации с влиянием законодательных инициатив на рынок.

Медведев также отметил, что регулирование в отношении высокотехнологичных российских компаний необходимо, но не должно быть "дурным". "Такие компании - по сути инфраструктурные, но в виртуальном мире, как "Яндекс", они штучные и очень важные. Мы, кстати, очень ценим то, чем они занимаются, но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья и настоящие, и в кавычках, что называется, такое регулирование имеют, оно необходимо, но не должно быть дурным", - сказал он.

"Когда сумели договориться о таком нормальном сбалансированном регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможности влиять на ситуацию, ситуация успокоилась. Я считаю, что это совершенно нормальный выход из этого положения", - заключил он.

Падение курса акций

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 ноября на 20%, до 1 тыс. 855 рублей за бумагу и обновили минимум с начала января 2019 года. Падение котировок акций компании происходило на фоне обсуждения законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ, внесенного членом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным ("Единая Россия"). 18 ноября стало известно, что Горелкин в ближайшее время отзовет для доработки внесенный им ранее законопроект.

Кроме того, "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов, которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов, включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

В новость были внесены изменения (13:05 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
Реклама на ТАСС
Минвостокразвития: технологии помогут сократить вдвое сроки геологоразведки в Арктике
Заместитель министра Александр Крутиков отметил также, что к разработке шельфа планируется допустить частные компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС