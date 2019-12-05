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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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Медведев заявил, что ситуация в мировой торговле далека от стабильной

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ситуация в мировой торговле далека от стабильной, тем важнее иностранные инвестиции в Россию, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он уверен, что торговые войны закончатся, а санкции будут сняты. "Вообще я оптимист - все будет хорошо, но в исторической перспективе, а сейчас здесь сложно", - сказал председатель правительства в интервью российским каналам, отвечая на просьбу дать прогноз развития ситуации в мире. Он полагает, что "и торговые войны закончатся, и всякого рода ограничения будут сняты". "Но нам нужно жить сейчас", - отметил глава кабинета министров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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