Совкомбанк купил долю в инвестиционной компании "Септем Капитал"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк приобрел 50,1% в инвестиционной компании "Септем Капитал", что позволит банку выйти на рынок брокерских услуг для физических лиц, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Подписание сделки состоялось на прошлой неделе. В ближайшее время она будет одобрена ФАС. При этом финансовые детали соглашения не раскрываются.

"Для Совкомбанка эта сделка является первым шагом в развитии бизнеса брокерского обслуживания физических лиц. За последнее время в России было открыто большое число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и брокерских счетов. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления бизнеса и надежные перспективы партнерства с командой "Септем Капитал", - отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь генеральный директор "Септем Капитал" Денис Кучкин считает, что партнерство с Совкомбанком позволит создать нового лидера на рынке брокерского обслуживания частных инвесторов.

"Септем Капитал" уже запустил пилотный проект по продаже облигаций Совкомбанка физлицам через его отделения. В ближайшее время линейка инвестиционных продуктов будет расширена, а клиенты Совкомбанка смогут покупать и продавать облигации, используя мобильное приложение Yango.