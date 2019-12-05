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Первый выпуск "вечных" корпоративных облигаций в России запланирован на 2020 год

В ЦБ добавили, что из-за прописанных в законе ограничений, "вечные" бонды не являются общедоступными, так как "регулятор и законодатель с большим опасением относятся к этому инструменту"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Первый выпуск бессрочных корпоративных облигаций в России планируется на 2020 год. ЦБ ведет работу над подготовкой программы таких бумаг, заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"Появился у нас инструмент бессрочных облигаций, как вы знаете, - напомнила она. - Работа над программой таких облигаций уже ведется, и, думаю, в начале следующего года точно будут первые выпуски таких облигаций".

Курицына добавила, что из-за прописанных в законе ограничений, "вечные" бонды не являются общедоступными, так как "регулятор и законодатель с большим опасением относятся к этому инструменту".

Раньше размещать "вечные" облигации могли только банки, но в декабре 2018 года вступили в силу поправки, разрешающие выпускать их и компаниям. Однако эмитенты должны соответствовать двум главным условиям: иметь наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале и в течение последних пяти лет не допускать дефолтов по другим облигациям.

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