Средний рост доходов сотрудников Сбербанка составит 6,9% в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Средний рост фактического дохода работников Сбербанка в 2019 году составит 6,9%, следует из слайдов главы банка Германа Грефа, которые были показаны в ходе ежегодной "прямой линии" с сотрудниками банка.

По итогам 2018 года фактический рост доходов сотрудников составил чуть более 5%, в 2017 году - 7,8%.

"И, конечно, мы планируем пересмотр заработной платы и в следующем году. Мы не намерены отступать от наших принципов. Пока мы с вами прибыльны, пока наша прибыль растет в соответствии с нашими планами, мы будем соответствующим образом отражать успехи наших сотрудников", - прокомментировал Греф данные о доходах сотрудников.

По словам главы банка, 62% расходов Сбербанка приходятся на выплату зарплат сотрудникам.