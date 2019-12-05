Спецпредставитель президента: в России нет системы поддержки несырьевого экспорта

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что в России необходимо создать систему государственной поддержки вывода стартапов, в том числе технологических, на международные рынки, сейчас она отсутствует. Такое мнение он высказал журналистам в четверг на форуме "Глобальное технологическое лидерство".

"В России отсутствует сегодня система поддержки несырьевого экспорта. К сожалению, это тяжелый диагноз, который мы смогли точно поставить по итогам [форума "Зимний остров"], на который приехало больше 200 стартапов технологических, готовых выходить на мировые рынки", - сказал Песков, добавив, что на форуме эти компании смогли получить экспертную поддержку в формировании стратегий выхода на международные рынки.

Он также сообщил, что подавляющее большинство технологических предпринимателей, о которых идет речь, главной проблемой считают отсутствие сформированной государственной политики в поддержке стартапов по выходу на международные рынки.

"Механизмы Российского экспортного центра не специфицированы и не сфокусированы на поддержке именно технологических и сервисных решений. Это означает, что системы государственной поддержки продвижения стартапов на страновых рынках нет, ее необходимо создавать. Это для нас, наверное, сейчас самый большой вызов, который перед нами стоит. Стартапы есть, которые мы вырастили,… но они поставлены изначально в неконкурентное положение по сравнению с другими странами", - заключил он.

Среди инструментов, применяемых в других государствах для поддержки стартапов, Песков назвал наличие образовательных программ в национальных университетах и работу таких организаций, как Американская торговая палата.

Инновационная система

По словам генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, перед российской инновационной системой стоят три большие задачи.

"Первая и основная - это экспорт. Мы должны переориентироваться, нужно перестать думать в парадигме, что сначала мы поработаем на российском рынке, разовьем [разработку], а потом выйдем на глобальный рынок победителем. Надо решать задачу вывода наших разработок на экспорт с сохранением их. Это противоречивая задача, связанная и с другими решениями в части юрисдикции, в части защиты интеллектуальной собственности", - сказал глава РВК.

Вторая цель, по его словам, это капитал, третья - расширение сообщества. "Если удастся решить все эти задачи, думаю, что мы свои цели достигнем", - уверен Повалко.

О форуме

Форум "Глобальное технологическое лидерство", посвященный внедрению сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы в России, проходит в Сочи 5-7 декабря. В нем принимают участие представители власти, высокотехнологичных компаний и институтов развития, а также инвесторы и представители научных и образовательных организаций. Организаторы мероприятия - РВК и АНО "Платформа НТИ". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.