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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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Медведев: отключение России от SWIFT было бы "ударом под дых"

Премьер-министр добавил, что такая ситуация стала бы по сути объявлением России войны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT стало бы "ударом под дых" и по сути объявлением России войны. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

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Комментируя мнение о том, что никто Россию не собирается "отрезать" от интернета, премьер-министр вспомнил цитату из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" про "обывательские разговорчики".

"Отрезать могут от чего угодно. Когда у нас начались стычки, например, с американцами, абсолютно всерьез - мы это знаем и об этом были публикации - обсуждался, например, вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей [речь идет о международной системе платежей SWIFT]. Это вообще-то, что называется, удар под дых, это по сути объявление войны, но тем не менее это обсуждалось", - сказал глава правительства РФ.

Таким же образом, продолжил он, могут попробовать и "завернуть кран, связанный с интернетом". Медведев напомнил, что регистрация доменных имен и целый ряд других функций осуществляются в США. "И у нас нет уверенности, что в какой-то момент, чтобы сделать нам "приятное", нас от чего-то не отключат", - сказал премьер. Он добавил, что речь идет не только об обычном интернете, но и об интернете вещей, который связан с технологическими процессами. "Это вообще опасная штука. Если кто-то кого-то отрезал, то можно остановить все что угодно - энергетическую станцию, допустим, или еще что-нибудь, полеты самолетов", - обратил внимание глава кабмина.

Он выразил уверенность, что закон об устойчивом российском сегменте интернета позволит России защитить свои интересы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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