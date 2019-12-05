Медведев: госрегулирование цен на лекарства должно стать более гибким и простым

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что государственное регулирование цен на лекарства должно стать более гибким и простым. Об этом Медведев сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

"Государственное регулирование цен - это тоже довольно сложная тема. И необходимо предпринимать усилия, чтобы это регулирование было более гибким. Я совсем недавно подписал на эту тему постановление правительства, чтобы все осуществлялось проще, чем сегодня", - сказал он.

Медведев отметил, что сегодня нужно постоянно перерегистрировать цены на лекарства, чтобы не допустить их бесконтрольного роста. "Мы эти цены "давим". В ряде случаев по таким условиям не хотят работать производители. И нужно находить компромисс. Иными словами, это постоянная работа", - сказал он.

Власти не преследуют цели убрать иностранные лекарства из аптек, у граждан должен быть выбор при покупке, для этого нужно стимулировать зарубежных производителей поставлять препараты в РФ, заявил Дмитрий Медведев.

"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарства, препараты исчезли из аптек. То, что государство закупает для себя, это другая история, для того, чтобы оказывать медицинские услуги, помощь в поликлиниках, больницах - там, естественно, мы стараемся все-таки поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства, но в аптеке вообще должно быть все, что угодно. Здесь есть, правда, одна тонкость - нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы все-таки остаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается, - чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства - во что ему вложиться, что ему купить, постараемся сейчас отрегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще, по возможности", - сказал он.

При этом Медведев признал, что "в ряде случаев исчезают лекарственные препараты" из аптек.