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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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Медведев: госрегулирование цен на лекарства должно стать более гибким и простым

Нельзя допустить их бесконтрольного роста, отметил премьер-министр
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Как прошел "Разговор с Дмитрием Медведевым" в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что государственное регулирование цен на лекарства должно стать более гибким и простым. Об этом Медведев сообщил в четверг в интервью российским телеканалам.

"Государственное регулирование цен - это тоже довольно сложная тема. И необходимо предпринимать усилия, чтобы это регулирование было более гибким. Я совсем недавно подписал на эту тему постановление правительства, чтобы все осуществлялось проще, чем сегодня", - сказал он.

Медведев отметил, что сегодня нужно постоянно перерегистрировать цены на лекарства, чтобы не допустить их бесконтрольного роста. "Мы эти цены "давим". В ряде случаев по таким условиям не хотят работать производители. И нужно находить компромисс. Иными словами, это постоянная работа", - сказал он.

Власти не преследуют цели убрать иностранные лекарства из аптек, у граждан должен быть выбор при покупке, для этого нужно стимулировать зарубежных производителей поставлять препараты в РФ, заявил Дмитрий Медведев.

"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарства, препараты исчезли из аптек. То, что государство закупает для себя, это другая история, для того, чтобы оказывать медицинские услуги, помощь в поликлиниках, больницах - там, естественно, мы стараемся все-таки поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства, но в аптеке вообще должно быть все, что угодно. Здесь есть, правда, одна тонкость - нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы все-таки остаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается, - чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства - во что ему вложиться, что ему купить, постараемся сейчас отрегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще, по возможности", - сказал он.

При этом Медведев признал, что "в ряде случаев исчезают лекарственные препараты" из аптек.

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"Здесь есть, конечно, объективные и субъективные причины. Я бы не стал винить импортозамещение, ведь импортозамещение направлено, прежде всего, на что? Это сделано не для того, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств, это просто было бы неприемлемо, негуманно, вообще, невозможно. А просто чтобы эти лекарства были дешевле. Мы ведь можем лекарства производить, это 100%", - отметил премьер-министр.

Медведев сообщил, что в 2019 году на то, чтобы закупать бесплатные для ряда категорий граждан лекарства в бюджете предусмотрено 150 млрд. рублей. "В следующем году - еще на 25 млрд больше, 175 млрд, то есть, деньги есть. Вопрос именно в том, чтобы эти деньги перевести в лекарства", - сказал премьер-министр.

Медведев также напомнил, что за последние годы в РФ значительно увеличен список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который сегодня составляет порядка 760 наименований, а за последний год российская фармацевтика возросла на 18%. Он подчеркнул, что лекарственная безопасность - "это одно из важнейших направлений нашей безопасности, чтобы нам тоже где-то что-то не закрыли".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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