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Госдума может предложить расширить список регионов, где применяется налог на самозанятых

Председатель Думы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по расширению списка регионов, где применяется этот налог

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову вместе с руководителями профильных комитетов подготовить предложения по расширению списка регионов, где применяется налог на самозанятых. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Даем поручение Александру Дмитриевичу Жукову, который в ближайшее время должен собрать руководителей профильных комитетов, имеющих к этому отношение, с ними дополнительно изучить вопрос, и, возможно, уже в январе выйти с предложением о расширении этого списка [регионов, где действует налог]", - отметил он.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ) предложил вернуть законопроект о распространении налога на самозанятых на регионы-доноры во второе чтение и добавить туда, в частности, регионы-реципиенты. "На сегодняшний день из дальневосточных регионов восемь готовы пойти на этот эксперимент", - сказал Харитонов. Законопроект стоит в повестке Госдумы на 5 декабря для принятия его в третьем чтении. Итоги эксперимента еще не подведены, сейчас идет работа с ФНС, чтобы исключить возможность злоупотреблений этим режимом, возразил Харитонову глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

С предложением Харитонова не согласился и Жуков. "Правильно сейчас расширить список регионов (за счет доноров), а дальше посмотрим, как это работает в тех регионах, которые мы сегодня предлагаем, и какими темпами идти дальше", - сказал он.

"Мы сейчас в сложном положении, потому что понимаем, что перечень регионов, который тут определен, не будет объективно всю картину отражать. Двумя руками поддерживаем все ваши предложения. Но, с другой стороны, мы сейчас остановим проведение экспериментов в этих регионах. Правильно было бы Александру Дмитриевичу (Жукову) собрать профильные комитеты и определиться, какие регионы могли бы еще включить, оперативно провести согласовательные процедуры с правительством, и возможно, в январе уже выйти с предложением о расширении перечня", - добавил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖуков, Александр ДмитриевичРоссияХаритонов, Николай Михайлович
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