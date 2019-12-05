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Мособлдума приняла бюджет Подмосковья на 2020-2022 годы

Большую часть бюджетных средств в 2020 году направят на реализацию программ по образованию, на нее выделено почти 153 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы в четверг приняли бюджет Подмосковья на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. в третьем и окончательном чтении. Проект бюджета был внесен в Мособлдуму губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым 24 октября.

"Представленный проект закона Московской области "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" был принят Московской областной думой за основу 21 ноября текущего года. В ходе работы <...> поступили замечания и предложения, <...> а также были сформированы поправки. Все они проработаны совместно с комитетом по бюджету [Мособлдумы]. Основные изменения связаны с уточнением параметров по федеральным трансфертам, которые были распределены в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы ко второму чтению", - сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова в ходе заседания облдумы.

С учетом принятых поправок объем доходов бюджета региона на 2020 год запланирован в размере 617,5 млрд рублей, расходов - 673,3 млрд, дефицит - 55,8 млрд рублей. Во время рассмотрения законопроекта доходы были увеличены на 6,2 млрд рублей, а расходы на 6,3 млрд рублей. В пресс-службе министерства отметили, что дефицит бюджета сохранен на безопасном уровне и составляет не более 10% в объеме собственных доходов.

По данным Министерства экономики и финансов региона, изменения расходной части вызваны увеличением расходов по госпрограмме "Строительство объектов социальной инфраструктуры" с 46 млрд до 48,1 млрд рублей. Кроме того, на 1 млрд рублей увеличены расходы по госпрограмме "Управление имуществом и финансами Московской области". Также отмечается, что в 2020 году в связи с поступлением федеральных средств увеличены расходы по программам, связанным с экологией, здравоохранением, образованием, предпринимательством, сельским хозяйством и переселением граждан из аварийного жилья. Также по словам Мухтияровой, субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок увеличены более чем на 410 млн рублей.

Наибольшая графа расходов областного бюджета в 2020 году - реализация программ по образованию, на которую будет выделено почти 153 млрд рублей. На здравоохранение в следующем году планируется потратить 119 млрд рублей, на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса - 87 млрд рублей, на строительство объектов социальной инфраструктуры - свыше 48 млрд рублей.

Доходы от приватизации имущества увеличены в 2020 году на 317 млн рублей - с 3 млрд до 3,3 млрд рублей. В пресс-службе областного минфина пояснили, что корректировки связаны с переносом на следующий год средств, предполагаемых к получению за объекты недвижимого имущества, включенными в план приватизации на 2019 год. Безвозмездные поступления в областной бюджет увеличены на 5,5 млрд рублей. Основной рост приходится на субсидии на реализацию программ по формированию современной городской среды - 2,2 млрд рублей. Мухтиярова также отметила, что налоговые и неналоговые поступления увеличены в связи с уточнением прогнозов. "Налог на доходы физических лиц увеличен на 372 млн рублей на 2020 год и на 127 млн рублей на 2021 год. Эти изменения связаны с увеличением стоимости патента для иностранных граждан и корректировкой налогового потенциала муниципальных образований", - добавила министр.

Бюджет Подмосковья на 2021-2022 годы

Общий объем доходов бюджета Московской области на 2021 год составит 649,938 млрд рублей, на 2022 год - 703,161 млрд рублей. Расходы бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов могут составить 709,36 млрд рублей и 746,119 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета составит 59,42 млрд рублей в 2021 году и 42,96 млрд рублей в 2022 году.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, на программу "Здравоохранение Подмосковья" в 2021 и 2022 годах выделено 109,4 млрд и почти 110 млрд рублей соответственно. На развитие культуры в плановый период в общей сумме планируется потратить более 10,7 млрд рублей. Самое большое финансирование предусмотрено на реализацию программ по образованию Подмосковья - в 2021 году в регионе на это будет выделено 152,2 млрд рублей, в 2022 году - 151,9 млрд рублей.

Рост доходов бюджета плановый период также в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Подмосковья превышает 70%.

Ранее министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова сообщала, что с учетом последних изменений общий объем доходов в бюджет региона на 2019 год составит 586 млрд рублей, объем расходов будет на уровне 693,1 млрд рублей. Таким образом, в 2020 году объем доходов бюджета Подмосковья будет увеличен на 5,3%. Расходы бюджета в следующем году в сравнении с 2019 годом будут уменьшены почти на 2,9%.

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Россия
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Эксперимент по маркировке подгузников может пройти в 2021 году
Опубликован соответствующий проект постановления
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