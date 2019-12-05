Минвостокразвития: технологии помогут сократить вдвое сроки геологоразведки в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сроки проведения геологической разведки на арктическом шельфе планируется сократить вдвое за счет применения современных отечественных технологий. На данный момент такие исследования занимают около 10 лет, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы будем интенсифицировать изучение и освоение шельфа. Для этого нужно развивать конкуренцию и технологии. <...> Сегодня сроки геологоразведки на шельфе достигают 10 лет. За счет развития отечественных технологий этот срок может быть уменьшен вдвое. Мы начали работу над проектом строительства плавучей буровой установки высшего ледового класса, производительность которой может быть в 2 раза выше существующих аналогов. Задача развития собственных буровых технологий будет одной из приоритетных в ближайшие 15 лет", - сказал Крутиков.

Он также добавил, что к разработке шельфа планируется допустить частные компании. "Мы выступили за расширение доступа к нераспределенному шельфу частных компаний. Соответствующий законопроект нами готовится. Это будет конкурентная модель, <...> соответствующая лучшим мировым практикам реализации шельфовых проектов. Ключевой вызов здесь - технологии", - уточнил Крутиков.

По его словам, в настоящее время экономическая деятельность в Арктике сдерживается "естественными высокими издержками и рисками, отсутствием инфраструктуры".

"Все те крупные проекты, которые у всех на слуху, получились только благодаря адресной поддержке государства, мы должны такую поддержку сделать системной, всеобщей, предоставлять ее любому бизнесу, желающему работать на развитие Арктики и создавать здесь рабочие места. <...>. Вся Арктическая зона РФ получит особый экономический режим с широким набором налоговых и неналоговых преференций, соответствующее решение принято правительством РФ. Законопроект готовятся к внесению в Госдуму. <...> Мы рассчитываем, что особый экономический режим в Арктической зоне заработает уже в следующем году и в течение последующих лет будет развиваться, трансформироваться в зависимости от того, что нужно инвесторам", - резюмировал заместитель министра.

О форуме

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.