РЖД выступают за унификацию тарифов на порожний пробег крытых грузовых вагонов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и операторское сообщество выступают за унификацию тарифов на порожний пробег крытых грузовых вагонов, следует из сообщения РЖД.

Об этом стало известно в ходе совещания генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова с членами Союза операторов железнодорожного транспорта, которое прошло 4 декабря, уточняется в сообщении.

В настоящее время плата за порожний пробег крытых вагонов определяется исходя из класса перевозимого ранее груза (чем выше тариф на перевозку груза, тем выше тариф на порожний пробег), что при отсутствии обратной загрузки ведет к увеличению простоя вагонов, ухудшению экономических показателей перевозок и уходу высокодоходных грузов на альтернативные виды транспорта. При этом, как было отмечено на заседании, проведенная унификация тарифов на порожний пробег полувагонов доказала свою эффективность.

Участники совещания согласились, что необходимо активизировать работу в данном направлении и отправить в Федеральную антимонопольную службу необходимые аргументы для принятия решения.

Также во время совещания был затронут вопрос совершенствования технологии формирования маршрутных отправок, имеющих высокую экономическую эффективность как для грузоотправителя, так и для перевозчика.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник Центральной дирекции управления движением Павел Иванов рассказал, что в этом году ОАО "РЖД" перешло на автоматизированный расчет плана формирования грузовых поездов, что позволит существенно повысить его гибкость. При этом новый план формирования позволит сократить переработку вагонов в пути следования, увеличить транзитные состояния, повысить маршрутизацию до 53%.

Представители операторского сообщества, в свою очередь, обратили внимание на рост оборота местного вагона - "последней мили" перевозки, включающей перемещение вагона по подъездным путям, погрузку и выгрузку.

По их словам, необходимо создание автоматизированной системы, в которую грузоотправитель будет передавать данные по простою вагона на путях необщего пользования с разбивкой по этапам: подача вагона на подъездной путь под погрузку/выгрузку, подача на фронты погрузки/выгрузки, время окончания грузовых операций, уборка вагона.

Общий оборот вагона в текущем году вырос более чем на 5%, прежде всего, из-за ухудшения оборота порожних вагонов на 7,7%.

В 2019 году средний парк порожних вагонов на сети увеличился более чем на 38 тыс. единиц (6,7%), а количество вагонов, непроизводительно простаивающих без операций более 10 суток на путях необщего пользования, выросло на 25%.

По итогам 11 месяцев 2019 года достигнута положительная динамика выполнения участковой скорости, производительности локомотива, среднего веса поезда. Доля груженых отправок, доставленных в установленный срок, возросла на 1,7 процентных пункта и достигла 98,3%, по порожним вагонам - рост на 1 п. п. до 98,3%.