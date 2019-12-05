Госдума приняла в первом чтении законопроект о рекреационных объектах в лесах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование вопросов использования лесов для размещения рекреационных объектов, в том числе туристических и спортивных, физкультурно-оздоровительных и других. Соответствующий законопроект был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Лесной и Градостроительный кодексы, а также в закон о переводе земель из одной категории в другую.

Законопроект предусматривает, что рекреационные объекты не могут занимать площадь, превышающую 20% общей площади предоставленного лесного участка. Контролировать это будут с помощью государственной и муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, предусматривающих размещение рекреационных объектов.

Размещение таких объектов допускается исключительно на участках, входящих в специальную зону, определенную в лесном плане региона после прохождения им процедуры общественного обсуждения. Площадь такой зоны не должна превышать 3% площади соответствующего лесничества. При этом будут использоваться в первую очередь земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления, а также земли, занятые погибшими или перестойными лесными насаждениями.

Перечень объектов капитального строительства и временных построек, в том числе оград, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, содержащий необходимые характеристики таких объектов, будет утверждаться правительством РФ. Также предусмотрен запрет на сплошные рубки леса для размещения таких объектов и запрет на перевод земельных участков из состава земель лесного фонда, предоставленных для размещения рекреационных объектов, в земли других категорий.

Согласно законопроекту, предусматривается обязательное проведение общественного обсуждения лесохозяйственных регламентов до их утверждения органами власти субъектов РФ. Проекты этих регламентов должны будут размещаться в интернете. В случае установления зон планируемого освоения лесов, в границах которого предусматривается строительство, реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатация объектов капитального строительства, лесохозяйственный регламент подлежит согласованию с уполномоченным правительством органом исполнительной власти.

Также законопроект обязывает согласовывать лесной план субъекта РФ с уполномоченным федеральным органом при включении в него положений, определяющих зоны планируемого освоения лесов, на которых допускается осуществление рекреационной деятельности. Принятие законопроекта позволит качественно повысить уровень отдыха в лесах и инвестиционную привлекательность использования лесов, отмечается в пояснительной записке.