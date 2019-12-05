Эксперты подсчитали обороты российских онлайн-магазинов в "Черную пятницу"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Оборот российских интернет-магазинов в "Черную пятницу" увеличился на 97% по сравнению с результатами прошлогодней акции, средний чек вырос на 25%, говорится в совместном исследовании провайдера платежных и финансовых сервисов Qiwi и маркетплейса Joom.

"Оборот онлайн-магазинов вырос на 97% в сравнении с результатами 2018 г. Средний чек увеличился на 25%, а самый большой чек в 2019 г. составил 316 тыс. 53 руб. Рост показателей связан как с высокой маркетинговой активностью участников рынка, так и с общей динамикой роста интереса россиян к онлайн-покупкам", - отмечается в исследовании.

Электронная торговая площадка Joom, занимающая второе место на онлайн-рынке китайских товаров в России, в свою очередь, сообщила, что в первый день акции 29 ноября 2019 года оборот вырос на 195% в сравнении с результатами прошлого года. Рейтинг самых покупающих регионов 2019 года возглавила Москва (ее доля от общего объема покупок - 15,5%). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (8,7%), Свердловская область (6,7%), Краснодарский край (5,8%) и Республика Татарстан (4,7%).

Средний чек по России увеличился на 57% по сравнению с прошлым годом. Регионами с самым высоким средним чеком стали Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Москва и Московская область. Самый большой рост среднего чека показал Новосибирск - на 95% в сравнении с 2018 г.

Почти 60% покупок на распродаже Joom было совершено женщинами, а самыми популярными категориями покупок стали средства для макияжа, маникюра, беспроводные гарнитуры.

В 2019 году "Черная пятница" в России официально проходила с 29 ноября по 1 декабря (в прошлом году 23-25 ноября). По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), "Черная пятница" в 2019 году принесла онлайн-ретейлерам рекордный доход - продажи онлайн в России за три дня распродаж выросли почти на 30%, до 22,3 млрд руб. против 17,4 млрд руб. за аналогичный период прошедшего года.

AliExpress ранее сообщал, что продажи площадки выросли на 60% по сравнению с акцией в прошлом году. Оборот площадки превысил треть от всех продаж российского е-commerce в "Черную пятницу" (по данным АКИТ).