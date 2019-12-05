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Минвостокразвития: в Арктике в течение 15 лет будет создано порядка 200 тыс. рабочих мест

Планируется сделать работу на Севере вновь популярной среди молодого поколения и привлекать на работу в Арктику людей со всей страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает, что в течение ближайших 15 лет в Арктике будет создано порядка 200 тыс. рабочих мест, которые будут предоставляться в первую очередь гражданам РФ, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"В течение ближайших 15 лет в Арктической зоне мы ожидаем запуск нескольких сотен средних и крупных проектов, в рамках которых может быть создано до 200 тысяч новых рабочих мест. И это рабочие места в первую очередь для граждан России", - сказал Крутиков.

Он также добавил, что правительство РФ намерено привлечь на работу в Арктику молодое поколение россиян. "Чтобы решить проблему кадров, мы должны сделать работу на Севере вновь популярной среди молодого поколения, привлекать на работу в Арктику людей со всей страны. Этим займется Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Оно будет ежегодно готовить долгосрочный прогноз потребности в кадрах для Арктики, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приема под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования", - добавил заместитель министра.

При этом, по словам Крутикова, кроме привлечения кадров, власти делают ставку на развитие науки и технологий в Арктике. "Бурный рост экономической деятельности в Арктике, который мы ожидаем, и продолжающиеся глобальные климатические изменения формируют особый спрос на развитие науки и технологий. Вместе с Российской академией наук мы договорились о подготовке комплексных программ фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития Арктики", - пояснил он.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает Ассоциация полярников при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.

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