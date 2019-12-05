Единороссы подготовят проект об индексации пенсий опекунам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме подготовит свой законопроект об индексации страховых пенсий лицам, исполняющим обязанности опекунов или попечителей по договору о приемной семье. Об этом сообщил в четверг руководитель парламентского большинства, вице-спикер Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании палаты.

"Стоит вопрос об индексации пенсии тем, кто является опекунами", - сказал парламентарий. Он напомнил, что на днях Госдума отклонила соответствующую инициативу Новгородской областной думы, поскольку она не содержала необходимых расчетов, а потому получила отрицательное заключение профильного комитета. "Мы обязательно эту инициативу проработаем", - подтвердил Неверов.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту новгородских парламентариев, документ был направлен на "улучшение материального положения пенсионеров, осуществляющих воспитание детей в приемной семье". По действующему законодательству индексация их пенсий приостановлена.