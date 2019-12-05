Эксперты оценили ситуацию с ценами на красную икру в преддверии Нового года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость икры в оптовом сегменте торговли остается стабильной и не растет в преддверии Нового года. Такую оценку ТАСС предоставили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Мы не наблюдаем роста стоимости икры в оптовом звене в преддверии Нового года", - сообщил официальный представитель ассоциации.

По его словам, рыбодобывающие предприятия, как правило, стараются держать оптовые цены стабильными и не повышают их из-за сезонной покупательской активности. "Картина в рознице иная - торговые сети напротив управляют ценами, в том числе в зависимости от сезонных всплесков", - отметил он. В ассоциации также напомнили, что спрос на красную икру имеет достаточно ровный характер из года в год. "В мае - августе традиционно идет снижение покупательской активности, в осенние и зимние месяцы наблюдается рост, а пики продаж приходятся на предпраздничные дни, особенно в предновогодний период, когда показатели продаж вырастают в разы", - пояснил он.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о том, что, по данным Росрыболовства, цены на красную икру и рыбу будут стабильными перед новогодними праздниками. По его оценкам, сейчас ситуация на рынке также оценивается как нормальная, что связано с большим выловом лососевых.