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Иран просит у России кредит на $5 млрд на создание и модернизацию трех электростанций

Речь идет о создании электростанции "Сирик", модернизации электростанции "Рамин" и строительстве гидроэлектростанции "Готванд"

ТЕГЕРАН, 5 декабря. /ТАСС/. Тегеран планирует направить кредитные средства, которые рассчитывает получить от России, на несколько инфраструктурных проектов, в том числе создание и модернизацию трех электростанций. Об этом заявил в четверг министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян.

"В данный момент мы ведем переговоры с Россией о предоставлении нам кредита в $5 млрд на развитие ряда проектов", - цитирует его агентство ISNA. Министр добавил, что "в энергетике речь идет о создании электростанции "Сирик" мощностью 1400 МВт в провинции Хормозган, модернизации электростанции "Рамин" в Ахвазе и строительстве гидроэлектростанции "Готванд".

По его словам, "обсуждается использование [кредита] для электрификации железной дороги Гармсар - Инче Бурун и строительства пути Захедан - Бирджанд". "Проекты включают также строительство более тысячи вагонов для метро", - отметил Ардаканиян.

23 ноября министр энергетики Александр Новак заявил, что Иран обратился к РФ с просьбой предоставить кредит на $2 млрд для реализации ряда проектов по строительству электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена. С учетом достигнутых ранее договоренностей общая сумма кредитов может составит около $5 млрд.

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ИранРоссия
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