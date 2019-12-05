Дума одобрила в I чтении увеличение страховых выплат по отдельным вкладам до 10 млн руб.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам физлиц в отдельных случаях, а также включение в систему страхования вкладов различных НКО. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как отмечают авторы документа, на счетах физлиц в отдельных случаях формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения. Основаниями для получения страхового возмещения в повышенном размере является реализация таких объектов недвижимости, как жилое помещение, земельный участок и садовые дом (или их части), а также иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, а также получение грантов в форме субсидий.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат составит не более 10 млн рублей).

"Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей", - отмечается в тексте законопроекта.

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет запрашивать информацию о факте проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей.

Также для снижения темпов роста общего уровня ставок привлечения средств граждан с учетом тенденций изменения ключевой ставки в законопроект включены нормы, направленные на снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных для уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

Перечень форм НКО требует уточнения

Правительство РФ поддержало законопроект, высказав в то же время ряд замечаний.

"Расширение перечня вкладов, подлежащих страхованию, и установление в отдельных случаях повышенного лимита страхового возмещения может привести к возникновению дополнительной финансовой нагрузки на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов". В связи с этим в финансово-экономическом обосновании к законопроекту необходимо отразить результаты оценки влияния предлагаемых законопроектом изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и необходимость увеличения размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд", - отмечается в официальном отзыве правительства.

Кроме того, полагают в кабмине, перечень видов организационно-правовых форм НКО, на которые предлагается распространить нормы закона, требует уточнения.

После принятия закона граждане будут защищены

"Внесение законопроекта - итог обсуждения этого вопроса депутатами Государственной думы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в ходе ее отчета", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. После принятия федерального закона граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики, указал он.

"Сегодня можно вернуть не более 1 млн 400 тыс. рублей, - уточнил председатель Госдумы. - Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 млн рублей", - отметил Володин.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты задавали вопросы о возможности придания нормам законопроекта обратной силы, то есть распространения увеличения суммы возмещения на вкладчиков банков, у которых уже отозвали лицензию.

"Если мы будем говорить о цифре 10 млн, то дополнительно потребуется примерно 100 млрд рублей. 5 млн даст примерно 70 млрд рублей. 2 млн - порядка 50 млрд рублей. Надо иметь в виду эти цифры, когда будете обсуждать возможности распространения обратной силы", - отметил глава АСВ Юрий Исаев, отвечая на вопросы депутатов.

В свою очередь замглавы Минфина Алексей Моисеев не исключил возможности принятия новых норм в пользу находящихся в трудной жизненной ситуации вкладчиков во втором чтении. "Предстоит второе чтение. По отдельным социальным ситуациям, в исключительных случаях можно сделать то, что было сделано в ситуации с валютными ипотечниками", - сказал он.

В новость были внесены изменения (16:01 мск) - добавлены подробности.