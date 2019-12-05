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Товарооборот Южной Кореи и Дальнего Востока в первом полугодии 2019 года достиг $14,5 млрд

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 16%

ТАСС, 5 декабря. Товарооборот Республики Корея с Дальним Востоком составил более $14,5 млрд в первом полугодии 2019 года. Об этом ТАСС сообщил председатель Российско-Корейского делового и инвестиционного совета, директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян в ходе пленарного заседания Форума по северному экономическому сотрудничеству в Сеуле в четверг.

"В прошлом году объем торговли между Россией и Республикой Корея вплотную приблизился к $25 млрд, увеличившись на 29%. В первом полугодии этого года товарооборот между Россией и Кореей вырос еще на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил более $14,5 млрд. Мы имеем все возможности, чтобы добиться заявленной лидерами наших стран цели - довести товарооборот к юбилейному для дипломатических отношений 2020 году (30 лет с момента установления) до уровня $30 млрд", - приводит пресс-служба АСИ слова Аветисяна.

По его словам, на сегодня около 90 корейских компаний, зарегистрировавшихся на форуме, ищут торговых партнеров в России. "Со стороны Агентства стратегических инициатив, а также Российско-Корейского делового и инвестиционного совета мы готовы оказать все возможное содействие развитию российско-корейских отношений. В первую очередь - повысить информированность корейского бизнеса об инвестиционных возможностях российских регионов и особенностях ведения бизнеса в России", - приводит пресс-служба слова Аветисяна.

Он также отметил, что на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием корейского капитала реализуется 11 проектов стоимостью $123 млн.

"Мы ежегодно составляем национальный рейтинг инвестиционного климата регионов России, по результатам которого видно, что в 2019 году регионы Дальневосточного федерального округа выросли в нем больше, чем в среднем по стране. Девять из одиннадцати регионов Дальнего Востока улучшили свои показатели, а два - Республика Саха (Якутия) и Камчатский край - вошли в тридцатку лучших по условиям для бизнеса регионов России. И работа в этом направлении продолжается", - добавил Аветисян.

Теги
РоссияРеспублика КореяПриморский крайКамчатский крайЯкутияДальний Восток
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