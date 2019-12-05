Эксперт: специфика рынка может влиять на отличия в составе товаров от зарубежных аналогов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Отличия в составе аналогичных продуктов, продающихся на российском и зарубежных рынках, могут быть связаны со спецификой местного рынка. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

4 декабря ФАС вынесла предупреждения производителям Persil, Ariel и Lindt из-за того, что они не информируют потребителей в России о том, что товары на территории РФ отличаются по качеству, составу и условиям использования от их же аналогов за рубежом.

"Нам неизвестны нормы международного законодательства, которые бы обязывали брендодержателя производить полностью аналогичный продукт в разных странах. Напротив, национальное законодательство предъявляет зачастую специфические требования к составу товара, условиям производства", - отметил Востриков.

Он напомнил, что в разных странах даже вода в водопроводе отличается по своим свойствам и методам очистки. "Маркетологи и технологи работают над запуском товара, позволяющего выйти на рынки других стран, и это вполне нормальный рыночный подход. На наш взгляд, нужно очень аккуратно подходить к рассмотрению таких категорий дел и тщательно анализировать все нюансы: особенности потребления, действующие техрегламенты, законодательные нормы и ограничения в стране, где продается товар и т. п.", - считает Востриков.

В частности, по его мнению, при оценке качества исследуемых продуктов питания нужно разграничивать умышленное снижение качества и адаптацию продукта под вкусовые предпочтения потребителей. "Например, в России более популярны соленые снеки, в Азии, наоборот, - сладкие. Производитель, выпускающий под одноименным брендом и те, и другие снеки, в данном случае не является нарушителем", - привел пример исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз.