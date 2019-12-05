ВЭБ: подозреваемого в манипулировании на валютном рынке уволили в 2018 году после проверки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в манипулировании рынками валютных инструментов Николай Бычков, действовавший от имени ВЭБ, был уволен из госкорпорации в августе 2018 года после внутренней проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Сегодня Банк России сообщил о выявлении неоднократного манипулирования рынками валютных инструментов в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года со стороны Бычкова и юридического лица - нерезидента Fengda Trading Ltd. По информации регулятора, Бычков действовал от лица Внешэкономбанка. Как указал ЦБ, в результате заключения более 50 серий сделок Fengda Trading Ltd получила доход на сумму свыше 49 млн руб.

"Указанный человек не работает в ВЭБ.РФ с августа 2018 года. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности", - сказали в ВЭБ.

В госкорпорации подчеркнули, что проведенная реорганизация в 2018-2019 годы "в том числе преследовала целью исключение риска противоправных действий".

"К настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению", - добавили в пресс-службе.