Евросоюз не разрешил использование стабильных криптовалют на своей территории

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не разрешил использование на своей территории стабильных криптовалют (криптовалют, обеспеченных материальными ценностями). Об этом говорится в утвержденном в четверг заявлении Совета ЕС на уровне министров по экономике и финансам (ЭКОФИН).

"Никакие глобальные стабильные криптовалюты не должны начать легально использоваться на территории ЕС до тех пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и вызовы не будут оценены, определены и устранены", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Стабильные криптовалюты - это цифровые валюты, стоимость которых обеспечена материальным или финансовым эквивалентом в форме классической валюты, ценных металлов или различных форм гарантийных обязательств. К этому виду криптовалют, в частности, относятся Tether или запускаемая Facebook в следующем году Libra. Привязка к материальным ценностям обеспечивает определенную стабильность этим криптовалютам, которой не имеет Bitcoin, что приводит к постоянным резким колебаниям его курса.

2 декабря глава Европейского Центробанка Кристин Лагард, выступая в Европарламенте, сообщила, что ЕЦБ приступил к анализу возможностей выпустить в ЕС официальную общеевропейскую криптовалюту. По ее словам, это станет возможным только после разработки соответствующей юридической и регуляторной базы.

Еврокомиссия и ЕЦБ рассматривают перспективу запуска надгосударственной европейской криптовалюты как очередной шаг в отказе от использования наличных средств, что должно повысить транспарентность финансовой системы и отслеживаемость регуляторами, фискальными органами и спецслужбами любых транзакций. В то же время институты ЕС считают, что поддержка независимых от государства криптовалютных систем, создаваемых международными корпорациями, грозит утратой государственного контроля над финансовым сектором.