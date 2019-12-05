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Госдума приняла в I чтении налоговые и бюджетные поправки, связанные с реформой ФССП

С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов РФ будет приравнена по статусу к правоохранительным органам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, вносящие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, связанные с проведением реформы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - освобождение от налогов ряда выплат сотрудникам ФССП и установление особенностей перераспределения средств на ФССП в рамках федерального бюджета. Документы были инициированы правительством РФ.

С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов РФ будет приравнена по статусу к правоохранительным органам. Реформа предполагает внесение изменений в Бюджетный, Налоговый, Трудовой, Уголовный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Первый законопроект предусматривает дополнение перечня сумм денежных средств плательщиков, которые не подлежат обложению страховыми взносами, денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением и иными выплатами, получаемыми сотрудниками органов принудительного исполнения РФ (то есть сотрудниками ФССП). Документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховому взносу.

Второй законопроект предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым в соответствии с решениями министра финансов РФ могут вноситься поправки в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения поправок в бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета для обеспечения взаимных расчетов, связанных с содержанием и обслуживанием в том числе органов принудительного исполнения РФ. Этот документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.

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