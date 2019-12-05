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В Роскачестве составили рейтинг наушников

Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты
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© EPA-EFE/OMER MESSINGER

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Роскачество обновило рейтинг наушников и сравнило, чем новые модели популярных брендов отличаются от прошлогодних аналогов. Об этом говорится в сообщении организации.

Всего были проверены 32 новые пары проводных и беспроводных наушников. При этом в обновленный рейтинг вошли 208 пар 34 брендов, среди которых Apple, Sony, Sennheiser и Samsung.

По итогам испытаний лидерами рейтинга остались победившие в прошлый раз наушники Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. А вот третья и четвертая позиция досталась новичкам этого года - Apple AirPods Pro и Sony WH-1000XM3. Кроме того, в первую десятку вошли Bose SoundSport In-Ear Headphones for Apple iPhone, Audio Technica ATH-MSR7, Sennheiser Urbanite I XL, Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC, Sony MDR-100ABN и Apple (ME186) In-Ear Headphones with Remote and Mic.

Модели, впервые попавшие в рейтинг, обладают "дополнительными полезными функциями", отметили в Роскачестве. Они могут принимать звонки при подключении к смартфону, понимают голосовые команды, управляют плеером и телефоном, лучше справляются с внешним шумом. Кроме того, они быстрее заряжаются и дольше автономно работают, если речь идет о беспроводных девайсах. Также новые модели демонстрируют более качественное звучание, отмечают эксперты Роскачества. Однако новые модели стали более хрупкими, поэтому прослужат меньше, чем старые, подчеркивается в сообщении.

"Чтобы не ошибиться с выбором, перед покупкой желательно послушать продолжительное время в наушниках ту музыку, которую вы планируете чаще всего слушать. Во-первых, это поможет составить мнение о качестве передачи звука, а во-вторых, поможет понять, не жмет ли ободок, не давят ли амбушюры (часть наушников, которая соприкасается с ушами пользователя - прим. ТАСС), не выпадают ли вставные наушники, не болит ли голова при прослушивании", - пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, если наушники неудобные, "хлипкие" на вид, и уже при первом прослушивании доставляют дискомфорт, вряд ли они станут более удобными в дальнейшем использовании.

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