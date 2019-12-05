Более 250 компаний приняли участие в деловой выставке в рамках Хайнаньского кинофестиваля

САНЬЯ /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Выставка делового сотрудничества состоялась в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в эти дни в городе Санья в провинции Хайнань на юге Китая. Как сообщили ТАСС организаторы, в мероприятии приняли участие свыше 250 компаний из сферы кинопроизводства, теле- и радиовещания, средств массовой информации и коммуникаций.

Экспо под названием H!Market ("Эйч! Маркет") проходит в выставочном центре на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь"). Мероприятие проводится впервые и, по словам оргкомитета, призвано создать площадку для налаживания контактов, обмена мнениями, а также установления связей между представителями киноиндустрии, отраслевыми компаниями, рекламными агентствами и дистрибьюторами, издательскими домами.

Среди участников в этом году компании из России ("Русский офис кинокомиссий"), Белоруссии, Вьетнама, Испании, Таджикистана, Финляндии, других стран и регионов мира. Представители этих компаний отметили интересный опыт совмещения выставки с кинофестивалем и назвали его полезным.

Помимо Экспо, в дни кинофестиваля организован целый ряд мероприятий как для профессионалов отрасли, так и для публики. Среди них кинопоказы, тематические форумы, конференции и круглые столы, вечерние показы фильмов XX века на одном из самых популярных пляжей Саньи в бухте "Дадунхай" в рамках проекта "Классика возвращается", встречи с экспертами, мастер-классы от актеров и кинорежиссеров, среди которых иранский кинорежиссер, обладатель премии "Оскар" Асгар Фархади, японский кинорежиссер Киёси Куросава, режиссер из Гонконга Стэнли Кван, британский режиссер и сценарист Саймон Уэст, американский актер Итан Хоук, датский кинорежиссер Билле Аугуст и другие.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь") на западе Саньи. Высшей наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На главный приз номинировано 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Жюри также назовет лауреатов в номинациях "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.