Союз горнолыжной индустрии планирует оснащать курорты отечественным оборудованием

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Российский Союз горнолыжной индустрии планирует оснащать курорты страны отечественным оборудованием. Такое предложение было озвучено на выездном совещании Союза, которое прошло в четверг на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии.

"Основные предложения касаются господдержки организаций, инвестирующих и эксплуатирующих горнолыжные комплексы - льготное кредитование, субсидирование расходов и процентной ставки по кредитам, государственные гарантии, специальные условия лизинга, сниженные налоговые и арендные ставки. Среди предложений также - создание новых горнолыжных комплексов в черте городов с численностью населения от 500 тыс. человек и оснащение курортов отечественным оборудованием", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Курорты Северного Кавказа".

Участники совещания также внесли предложения в Концепцию развития зимнего туризма до 2035 года. Союз планирует популяризировать зимний туризм в средствах массовой информации, в том числе выпустить журнал о курортах страны и снимать передачи о курортах для федеральных телеканалов. Также планируется проводить детские соревнования на курортах на регулярной основе, бесплатно учить детей кататься и организовать субсидирование авиа- и железнодорожных их перевозок. Будут сформированы национальные стандарты по проектированию канатных дорог и фуникулеров, классификации горнолыжных трасс и единые нормы поведения на курортах.

О подписании Стратегии развития туризма в России до 2035 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил журналистам 20 сентября. Она предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет реализации мер по повышению доступности и качества туристских услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов РФ. В документе говорится, что валовая добавленная стоимость туристской индустрии в России к 2035 году увеличится в 2,8 раза и составит 8,764 млрд рублей, а в случае реализации оптимистичного сценария - до 16,3 млрд. Для сравнения: в 2017 году эта сумма составляла 3,158 млрд рублей.