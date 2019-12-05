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Путин: атомная энергетика является важным направлением сотрудничества России и Индии

Российский президент ознакомился с работой российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития"

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Одним из серьезных направлений сотрудничества России и Индии является сфера атомной энергетики, считает президент РФ Владимир Путин.

В четверг президент ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые являются участниками международной программы - российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". Программа проходит в образовательном центре "Сириус".

Индийский участник программы рассказал президенту о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника. "Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области", - сказал Путин, заметив, что в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности. И добавил: "Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества". Президент РФ подчеркнул, что Индия - большая и великая страна, и источники чистой энергии для нее крайне важны.

Российский участник программы рассказал президенту о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. Роботы собирают информацию, передают данные в облачное хранилище. После анализа данных другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации для совершения необходимых действия - удобрения почвы, уничтожения вредителей или для сбора урожая.

В программе принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников, которые разрабатывают исследовательские и инженерно-технические проекты по пяти направлениям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссия
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