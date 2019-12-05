Минэнерго РФ обсудило с Боснией и Герцеговиной долг за поставки газа в 1990-х годах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ обсудило с представителями Боснии и Герцеговины вопрос урегулирования долга за поставки российского газа в 1991-1995 годах, для скорейшего решения которого стороны констатировали необходимость более интенсивной работы местных органов власти БиГ. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Обсуждение состоялось в рамках первого заседания рабочей группы по энергетике межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между двумя странами.

"В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия Российской Федерации и Боснии и Герцеговины в области энергетики, отметили важность создания профильной рабочей группы для реализации имеющегося потенциала сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны отдельно остановились на деятельности в Боснии и Герцеговине российских компаний "Зарубежнефти", владеющей единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом, и "Газпром нефти", поставляющей на боснийско-герцеговинский рынок нефтепродукты с собственного НПЗ в Сербии.

Также была отмечена перспективность развития двустороннего сотрудничества в области электроэнергетики, в частности в деле модернизации действующих и строительства новых объектов генерации в Боснии и Герцеговине.

"В завершение стороны договорились дистанционно согласовать и подписать протокол заседания, а также поддерживать контакт, в том числе посредством регулярного проведения заседаний рабочей группы", - сообщает Минэнерго.