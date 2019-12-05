Путин: РФ и Монголия располагают возможностями для сотрудничества в энергетике

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Монголия располагают хорошими возможностями для развития энергетического сотрудничества с привлечением к нему третьих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Что касается энергетики, то у нас есть хорошие возможности к развитию, в том числе с участием третьих стран. И безусловно, уважаемый господин премьер-министр, мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом. Знаю, что наши монгольские друзья проявляют к этому интерес и заинтересованы в таком сотрудничестве", - сказал Путин.

По его словам, российско-монгольский товарооборот в прошлом году вырос на 21%, а за первые восемь месяцев текущего года увеличился на 15%.

"Газпром начал поставки сжиженного природного газа, Роснефть - 80% потребностей в нефтепродуктах закрывает. Есть и поставки электроэнергии. Сельское хозяйство играет очень важную роль в товарообороте", - добавил Путин.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отметил что 3 декабря в Москве состоялись плодотворные переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, в ходе которых были согласованы позиции по важнейшим вопросам. "Мы обсудили вопросы сотрудничества наших стран в энергетике, в поставках нефтепродуктов, строительстве газопровода, а также по другим стратегическим направлениям наших двусторонних отношений", - сказал премьер-министр Монголии. Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что две страны связывают традиционно дружеские отношения, которые поступательно развиваются.

Во встрече президента России и премьер-министра Монголии принимают участие вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента Игорь Левитин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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