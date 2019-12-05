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Reuters: Saudi Aramco проведет IPO по цене 32 риала за акцию

По данным агентства, официальное объявление цены акции компании на IPO будет сделано поздно вечером 5 декабря

ТАСС, 5 декабря. Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco проведет первичное публичное размещение (IPO) своих акций по верхней цене диапазона - 32 саудовских риала ($0,27) за одну акцию. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, "Saudi Aramco оценила предстоящее IPO в 32 риала за акцию".

Как указали источники, официальное объявление цены акции на IPO этой саудовской нефтяной компании будет сделано Saudi Aramco "поздно вечером в четверг".

Саудовская Аравия намерена разместить 1,5% акций нефтяной компании. По данным агентства Bloomberg, если эта сделка пройдет по высшей ценовой категории, то она принесет $25,6 млрд, превзойдя продажу в 2014 году акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которая принесла $25 млрд и до сих пор считается крупнейшей в мире.

Стоимость саудовской нефтяной компании при размещении по верхней границе ценового диапазона IPO составит $1,71 трлн.

Теги
Саудовская Аравия
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