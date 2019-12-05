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УФСИН Петербурга подало иск к генподрядчику "Крестов"

Сумма иска составила более 1,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало в арбитражный суд иск к генеральному подрядчику крупнейшего в Европе следственного изолятора (СИЗО) "Кресты" на сумму более 1,2 млрд рублей, следует из материалов Арбитражного суда города и области.

"Истец: УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответчик: АО "Генеральная строительная корпорация". Сумма иска: 1 млрд 231 млн 148 тыс. 700 руб.", - говорится в материалах дела.

Как сообщил ТАСС один из участников процесса, исковое заявление касается строительства изолятора "Кресты" в Колпинском районе Петербурга.

Об уголовных делах, связанных со строительством

После сдачи объекта были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с получением взяток при строительстве СИЗО. По большинству из них уже вынесены приговоры.

Так, в марте Колпинский районный суд Петербурга приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора. Как установил суд, Хамхоков в период с 2010 по 2015 год через посредников неоднократно передавал бывшему заместителю начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки за общее покровительство. Судебный процесс в отношении Мойсеенко пока не завершен, свою вину он не признает.

Летом этого года Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова к 3 годам и 6 месяцам колонии, а также штрафу в 950 тыс. рублей по делу о получении взяток от подрядчиков при строительстве СИЗО. Свою вину Баринов признал, но приговор был обжалован. Жалоба пока не рассмотрена.

Строительство нового СИЗО велось с 2007 года в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы". Подрядчиком стала компания, строившая вторую сцену Мариинского театра, АО "Генеральная строительная компания". Изолятор был сдан в декабре 2015 года.

Общая стоимость новых "Крестов" сначала оценивалась в 13,8 млрд рублей, затем - в 15,8 млрд рублей. Покрыть затраты предполагается за счет передачи старого здания СИЗО в центре Петербурга под офисы. Новый изолятор рассчитан на 4 тыс. подследственных, камеры соответствуют европейским нормам по площади на человека.

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