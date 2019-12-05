"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне ruА- со стабильным прогнозом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка, входящего в финансовый блок госкорпорации "Ростех", на уровне ruА- со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В агентстве отмечают, что у Новикомбанка значимые позиции на рынке и присутствует сильный фактор поддержки - высокая значимость банка для акционера, обусловленная положением в качестве опорной кредитной организации, обслуживающей предприятия многопрофильной промышленной корпорации. Помимо этого, "Эксперт РА" положительно оценивает уровень корпоративного управления, системы управления рисками и сбалансированную стратегию развития банка.

В Новикомбанке в свою очередь положительно отреагировали на решение рейтингового агентства. "Мы рады, что независимые аналитики позитивно оценивают результаты деятельности Новикомбанка, отмечая наши достижения в укреплении рыночных позиций, хороший уровень ликвидности и работу с надежными предприятиями, в первую очередь из числа компаний нашего акционера - госкорпорации "Ростех", - отметила председатель правления банка Елена Георгиева.

Также в агентстве указывают на значительный объем портфеля высоконадежных ценных бумаг у Новикомбанка, что оказывает дополнительную поддержку ликвидной позиции банка.

Новикомбанк занимает 22-е и 27-е места по активам и по размеру капитала в рэнкинге "Эксперт РА" на 1 октября 2019 г. соответственно. Приоритетное направление деятельности банка - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.