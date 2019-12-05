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"Газпром" и Монголия подписали меморандум о совместной оценке поставок газа из РФ в Китай

Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что "Газпром" должен проработать новый маршрут газопровода в КНР через Монголию в течение полугода

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум о проведении совместной оценки возможности поставок российского газа в Китай через Монголию.

"Документом предусмотрено проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии", - говорится в сообщении "Газпрома".

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом 5 декабря сообщил, что "Газпром" должен проработать новый маршрут газопровода в КНР через Монголию в течение полугода. К работе также подключилась китайская сторона.

Путин на встрече с монгольским премьером заявил, что стороны располагают хорошими возможностями для развития энергетического сотрудничества с привлечением к нему третьих стран.

Теги
РоссияМонголияМиллер, Алексей Борисович
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