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Акции "М.Видео" растут более чем на 5%

Их стоимость составила 572,9 рубля за бумагу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Обыкновенные акции "М.Видео" на Московской бирже выросли более чем на 5%, до 572,9 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

При этом в пике роста в 17:27 мск акции "М.Видео" торговались на уровне 579,9 рубля за бумагу, что на 6,42% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Таким образом, стоимость акций компании обновила исторический максимум.

Акционеры "М.Видео" на общем собрании 3 декабря утвердил выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года из расчета 33,37 рубля на бумагу. Общая сумма выплат составит 5,99 млрд рубля. По итогам 2018 г. компания дивиденды не выплачивала. В среду, 4 декабря, на фоне новостей о дивидендах акции компании росли более чем на 2% и в пике роста торговались на уровне 532,9 рубля за бумагу.

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