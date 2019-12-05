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Завод в Удмуртии начал выпускать электродвигатели для нефтяной промышленности

Электродвигатели можно также использовать в трубопроводной арматуре, насосном, вентиляционном и компрессорном оборудовании

ИЖЕВСК, 5 декабря. /ТАСС/. "Сарапульский электрогенераторный завод" (СЭГЗ) в Удмуртии благодаря займу от Фонда развития промышленности по программе "Комплектующие изделия" запустил производство новых моделей электродвигателей для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ноябре 2018 года предприятие получило заем по федерально-региональной программе ФРП "Комплектующие изделия" 70 млн рублей и 30 млн рублей от Удмуртского фонда развития предпринимательства. Общий бюджет проекта составил 144 млн рублей. Проект "Сарапульского электрогенераторного завода" стал первым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением федерально-регионального займа", - цитирует директора ФРП Романа Петруцу пресс-служба.

В сообщении сказано, что помимо нефтегазовой и химической промышленности, электродвигатели можно использовать в трубопроводной арматуре, насосном, вентиляционном и компрессорном оборудовании, причем СЭГЗ наладил выпуск четырех типов двигателей в том числе во взрывозащищенном корпусе с датчиком термоограничения.

"После выхода на полную мощность завод планирует ежегодно выпускать около 16 тыс. новых электродвигателей. На текущий момент, по данным компании, более 70% российского рынка в сегменте асинхронных многофазных электродвигателей занимают иностранные производители", - сообщили в пресс-службе.

Около 10% продукции завод намерен поставлять на экспорт в такие страны как Иран, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан. Также электродвигатели хотят поставлять в том числе Томскому заводу электроприводов и компании "Тулаэлектропривод".

О заводе и программе ФРП

Сарапульский электрогенераторный завод относится к электротехнической отрасли промышленности, продуктовая специализация - авиационное электрооборудование. Основной продукцией завода являются бортовые системы генерирования электропитания, управления и защиты электрических сетей, бортовая светотехника для гражданской авиации. В октябре 2018 года компания с привлечением займа ФРП запустила первое в России производство отечественных лифтовых лебедок и их основного компонента - червячной пары. Этот проект предприятие реализовало в рамках процесса увеличения доли гражданской продукции.

В рамках программы "Комплектующие изделия" Фонд развития промышленности предоставляет заемное софинансирование на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий повышающих уровень локализации конечной российской продукции.

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