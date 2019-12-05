Бюджет Калужской области на 2020 год принят в окончательном чтении с дефицитом 4%

ТАСС, 5 декабря. Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли во втором чтении в окончательной редакции бюджет региона на 2020 год. Доходы составят 69,35 млрд рублей, расходы - 72,3 млрд рублей. Дефицит составит 2,9 млрд рублей, или 4%.

"Областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов депутаты Законодательного собрания приняли 5 декабря на заседании сессии. Доходы областного бюджета в 2020 году составят 69 млрд 350 млн рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год утвержден в размере 72 млрд 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно документу, опубликованному на сайте Заксобрания, объем безвозмездных поступлений превысит 15,5 млрд рублей. Порядка 8 млрд рублей будет направлено в регион на реализацию национальных проектов. На социальную сферу направят более 43 млрд рублей (порядка 60% от всех расходов). На дорожную отрасль заложено более 6 млрд рублей, на развитие здравоохранения - более 10 млрд рублей, образование - 14,1 млрд рублей.

На 2021 и 2022 годы бюджет области запланирован сбалансированным (объемы доходов и расходов равны). Общий объем доходов и расходов в 2021 году составит 65,626 млрд рублей, в 2022 году - 65,725 млрд рублей.

В 2019 году объем доходов был утвержден на уровне 57,16 млрд рублей, расходов - 61,71 млрд рублей, дефицит составил 4,55 млрд рублей.