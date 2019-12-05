ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Следующая министерская встреча ОПЕК+ может состояться в марте 2020 года, на ней будет принято окончательное решение по параметрам сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак после заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

"Что касается самого соглашения (по вопросу продления - прим. ТАСС), то мы договорились в марте встретиться на министерской встрече, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения и параметров соглашения. Через три месяца можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, более четко понимать летний спрос, летнее предложение и будут приняты соответствующие решения. У нас есть все возможности, чтобы продлевать соглашение, корректировать квоты. Пока приняты рекомендации", - сказал Новак.

Глава Минэнерго сообщил, что страны ОПЕК+ пока не пришли к конкретному решению о перераспределении квот в связи с возможным дополнительным сокращением добычи нефти в I квартале 2020 года. "Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться", - сказал он.

Рекомендации по сокращению добычи нефти

По словам Новака, министерский комитет по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ рекомендовал в течение первого квартала 2020 года сократить добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки в дополнение к оговоренным 1,2 млн баррелей. "Учитывая, что сейчас зимний сезон и спрос значительно ниже с учетом прогноза развития на рынке, было также рекомендовано в течение первого квартала рассмотреть на заседании ОПЕК и министерской встрече, которая состоится завтра, сокращение добычи в первом квартале 2020 года дополнительно примерно на 500 тыс. баррелей [в сутки]. На первый квартал, на период действия соглашения", - сказал Новак.

Также комитет рекомендовал странам довести исполнение действующих квот до 100%.

Действующая квота по сокращению добычи для стран ОПЕК+ составляет 1,2 млн б/с, однако в реальности этот план перевыполняется за счет более сильного сокращения добычи Саудовской Аравией. Так, в октябре снижение добычи странами альянса соответствовало 142%, то есть с рынка было убрано 1,7 млн б/с. Таким образом, министры предложили сохранить статус-кво до конца первого квартала. Аналитики обращают внимание, что такая рекомендация прозвучала в преддверии IPO Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в истории.

Поскольку ОПЕК+ уже сократил добычу на 1,7 млн б/с, то видится логичным, что конкретное распределение квот не обсуждалось. "Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться", - сказал Новак.

Министр добавил, что вопрос о возможном продлении договоренностей после марта, скорее всего, будет обсуждаться на встрече в том же месяце.

"Что касается самого соглашения [по вопросу продления], то мы договорились в марте встретиться на министерской встрече, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения и параметров соглашения. Через три месяца можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, более четко понимать летний спрос, летнее предложение, и будут приняты соответствующие решения. У нас есть все возможности, чтобы продлевать соглашение, корректировать квоты. Пока приняты рекомендации", - сказал Новак.

В Вене 5-6 декабря проходят министерские встречи стран ОПЕК и "не ОПЕК", в рамках которых обсуждается будущее соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Оно истекает в марте 2020 года.