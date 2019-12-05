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Минкавказ: на Северном Кавказе вывести бизнес из тени помогут льготные периоды

Также, по словам заместителя министра по делам Северного Кавказа Игоря Кошина, необходимо упрощение процедур регистрации

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Вывести малый и средний бизнес из теневого сектора на Северном Кавказе поможет создание льготных периодов для предпринимателей, а также упрощение процедур регистрации. Об этом сообщил ТАСС в четверг в кулуарах форума "Мой бизнес" заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

"Есть определенный теневой сектор, но это не значит, что он какой-то криминальный, просто люди не зарегистрированы официально, не платят какие-то отчисления. Поэтому, чтобы его вывести, должны быть льготные периоды, должна быть очень простая форма регистрации, не должно быть большого количества отчетных документов, если мы говорим про предпринимателя", - отметил Кошин.

По его словам, мероприятия наподобие крупнейшего на Ставрополье форума "Мой бизнес" также способствуют этой цели.

Замминистра сообщил, что в округе предпринимателей меньше, чем в целом по стране, изменить ситуацию поможет, в том числе, реализация национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. "У нас есть ключевая проблема, у нас, несмотря на то, что люди, живущие в СКФО, довольно-таки инициативные и активные, но в целом примерно в 1,5 раза меньше предпринимателей, нежели в целом по стране. Это говорит о том, что на территории нашего округа этот федеральный проект имеет огромное значение", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что благодаря реализации нацпроекта должно увеличиться число предпринимателей на Северном Кавказе. "Наша задача: сделать так, чтобы людям было комфортно заниматься своим бизнесом, чтобы у нас увеличилось количество предпринимателей, бизнесменов, людей, открывающих, создающих и сопровождающих свое дело. Безусловно, реализация данного проекта должна привести к росту количества реальных предпринимателей, а не отчету по бумажке", - сообщил Кошин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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