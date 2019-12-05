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Минфин в целом поддерживает меры по борьбе с махинациями при банкротстве финорганизаций

Как сообщили в ведомстве, по некоторым вопросам есть разногласия с думской рабочей группой, которая подготовила соответствующий пакет законопроектов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минфин России в целом поддерживает пакет законопроектов по защите прав граждан при банкротстве финансовых организаций, при этом у ведомства есть ряд замечаний. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В целом мы поддерживаем. А по некоторым вопросам у нас есть разногласия, в частности, по степени жесткости по отношению к банкирам", - сказал Моисеев.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что думская рабочая группа подготовила пакет законопроектов, направленный на защиту прав граждан при банкротстве финансовых организаций. Документ внесут в нижнюю палату в ближайшее время.

Теги
РоссияЯровая, Ирина АнатольевнаМоисеев, Алексей Владимирович
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