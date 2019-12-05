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Маркировка драгметаллов и изделий из них станет обязательной не с Нового года, а позже

Как сообщили в Минфине, сейчас законопроект о внедрении этой системы как обязательной, готовится к внесению в правительство

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Государственная информационная система маркировки драгоценных металлов и изделий из них, которую планировалось сделать обязательной в 2019 году, не будет внедрена в таком качестве и после Нового года. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, сейчас законопроект о внедрении этой системы как обязательной, готовится к внесению в правительство. При этом маркировка натуральных алмазов также будет осуществляться в этой системе.

"Процесс маркировки [натуральных алмазов] у нас будет в рамках разработки государственной информационной системы маркировки драгметаллов. Она у нас в качестве эксперимента работает с июня прошлого года. Вот сейчас мы уже готовим к вынесению на правительство законопроект о внедрении такой системы в качестве обязательной", - сказал Моисеев.

"Нет", - ответил он на вопрос, получится ли внедрить систему с 2020 года. "Как примем, там потребуется какой-то период на подзаконные акты и подготовку IT, после этого [внедрим]", - добавил замминистра.

Эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, который должен проверить возможность контролировать оборот ювелирных изделий и их происхождение, проводился в России с 1 июня по 1 ноября 2018 года. Впоследствии введение обязательной маркировки было отложено до 1 января 2020 года. Предполагалось, что все изделия будут маркированы на бирках QR-кодом, который позволит потребителям оперативно получать информацию об изделии.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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