На Ставрополье бизнес-форум собрал более 1,5 тыс. участников

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Форум "Мой бизнес" в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства собрал на Ставрополье более 1,5 тыс. участников.

"Мы сегодня проводим громадное мероприятие, посвященное популяризации предпринимательской деятельности. Сегодня полный зал, аншлаг, мы этому очень сильно рады. Мы считаем, что это действительно полезное мероприятие в рамках нацпроекта", - сказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин журналистам в кулуарах форума.

Замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина сообщила журналистам, что выступают на форуме действующие бизнесмены. "Везде, где у нас проходили форумы, было очень позитивное мнение как со стороны властей, так и со стороны бизнес-сообщества. Людям очень нравится тот формат, который мы предложили: среди спикеров - действующие предприниматели. Это было предложено в рамках реализации нацпроекта - такой формат, который был бы интересен людям, потому что предприниматели рассказывают через свой опыт о том, с чем они сталкиваются, как они решают проблемы в бизнесе, что им помогало и что их мотивировало", - сказала Тетерина.

Заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин отметил, что начинающим предпринимателям важно знать истории бизнес-успеха. "На форуме будут замечательные спикеры, которые расскажут истории успеха, истории неуспеха, удачи, поражения, но самое важное, что все люди, которые будут выступать, скажут, что даже после поражения они вставали и двигались дальше. Чтобы вы приблизились к своей истории успеха, необходимо знать чужие истории, необходимо их слушать", - сказал на открытии форума Кошин.

Аналогичные форумы уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Кызыле, Челябинске и других городах. В общей же сложности до конца года форумы "Мой бизнес" охватят более 25 российских регионов. Ожидается, что их посетят свыше 60 тыс. человек. В программе - мастер-классы, лекции, бизнес-кейсы. Основные темы - господдержка МСП, открытие дела "с нуля", новые технологии для бизнеса, секреты построения эффективной команды, личные истории успеха.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.