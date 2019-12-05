BP произведет миграцию данных из европейских дата-центров в облачные сервисы AWS

ТАСС, 5 декабря. Крупнейшая мировая энергетическая компания British Petroleum осуществит миграцию всех данных из 900 ключевых приложений в европейских центрах обработки данных в облачные сервисы Amazon Web Services (AWS), сообщается на сайте BP.

Основная цель перехода на облачные сервисы AWS - повышение операционной и энергоэффективности работы компании за счет ускорения перевода инфраструктуры в цифровой формат. На данный момент два крупнейших дата-центра BP в Европе аккумулируют и обрабатывают данные от всех подразделений компании. Переход на AWS позволит BP использовать возможности машинного обучения, передовой аналитики на базе алгоритмов, а также повысить уровень безопасности и защиты информации.

BP использует программное обеспечение AVEVA Unified Supply Chain - ключевую платформу для принятия решений, разработанную AWS. Полный перевод платформы на облачные сервисы позволит существенно сократить время проведения расчетных операций - процессы, ранее занимающие около семи часов можно будет проводить менее чем за четыре минуты.

Кроме того, BP разработает хранилище информации на основе технологии data lake на базе Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) для внедрения на всех предприятиях, что позволит компании легко собирать, обрабатывать и анализировать потоковые данные в режиме реального времени.