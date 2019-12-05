Индустриальный парк создадут в поселке Октябрьском Ульяновской области к 2022 году

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Промышленный парк с готовой инфраструктурой для инвесторов будет создан в поселке Октябрьском Ульяновской области до конца 2021 года. Об этом журналистам в четверг сообщила глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак.

"Мы сейчас проводим конкурсные процедуры по определению подрядчика, который проведет полную разработку всей проектно-сметной документации. В 2021 году мы уже сможем заявляться на строительство инфраструктуры, но параллельно со строительством инфраструктуры у нас будет вестись уже строительство предприятий, которые заявились. <…> Соответственно, до конца 2021 года мы должны их всех уже обеспечить необходимой инфраструктурой, в том числе и высокоскоростным интернетом", - сказала она в кулуарах XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

Шпак уточнила, что проектирование обойдется в 11 млн рублей. "Строительство инфраструктуры будет стоить порядка 100 млн рублей - это очистные сооружения, канализация и все остальное для деятельности предприятий. На сегодняшний день общий объем инвестиций тех резидентов, которые заявились, уже составляет 700 млн рублей", - добавила она.

По ее словам, проекты намерены реализовать 8 резидентов. В их числе тепличный комплекс, предприятие по производству металлоконструкций, компания по разведению рыбы. "Первый резидент у нас уже построился - это мебельная фабрика. Второй резидент планирует выйти на площадку весной 2020 года", - пояснила Шпак.

Глава администрации района также отметила, что создание подобного индустриального парка важно для резидентов с небольшим объемом инвестиций. "Уже хорошо себя зарекомендовал индустриальный парк "Заволжье", Портовая особая экономическая зона, которая расположена у нас в Чердаклинском районе. Они, в основном, размещают на своих площадках крупных инвесторов, а небольшие проекты с объемом инвестиций 15-20 млн рублей, к сожалению, не могут "приземлиться" в этих зонах, потому что не совсем вписываются в формат этих индустриальных парков. Нашим районом было принято решение о выделении участка для того, чтобы приходили такие инвесторы, субъекты малого и среднего предпринимательства. На первом этапе это 66 гектаров земли", - сказала она.

В четверг на бизнес-форуме Шпак и и. о. министра цифровой экономики и конкуренции региона Николай Зонтов подписали соглашение о софинансировании строительства индустриального парка. Инфраструктура будет создаваться по федеральной программе развития сельских территорий. По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, одним из преимуществ проекта будет близость к Ульяновскому государственному аграрному университету. По его мнению, это позволит ускорить подбор кадров для предприятий.

О форуме

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации более чем из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. В рамках двухдневной работы форума 5-6 декабря пройдут закупочные сессии, будет работать ряд секций и дискуссионных площадок. В пятницу запланировано пленарное заседание, на котором выступит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.