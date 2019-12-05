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Медведев обсудил с премьером Узбекистана взаимодействие двух стран в экономике

Главы правительств также затронули вопросы межправительственного взаимодействия двух стран

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества в торговле и экономике. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств затронули вопросы межправительственного взаимодействия России и Узбекистана.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУзбекистанРоссияАрипов, Абдулла Нигматович
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