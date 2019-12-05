Аксаков: закон о повышении страховых выплат по отдельным вкладам могут принять в декабре

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Закон о повышении суммы страховых выплат по вкладам до 10 млн рублей (сейчас 1,4 млн руб.) для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также НКО, осуществляющих социальную функцию, могут принять в декабре, сообщил ТАСС председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Мы хотим принять его в декабре", - сказал он.

Парламентарий отметил, что ко второму чтению планируется учесть некоторые замечания. Так, правительство предложило уточнить список социально-ориентированных НКО, на которые распространится нововведение.

Законопроект, прошедший сегодня первое чтение, был инициирован группой депутатов во главе с Аксаковым. Он предполагает увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам физлиц в отдельных случаях, а также включение в систему страхования вкладов различных НКО. В число таких НКО могут войти организации социальной направленности и иные общественно полезные организации (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации.